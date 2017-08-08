Yeni eğitim öğretim yılında kredi ve burslar artacak

2017-08-08 18:22 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'daki ikametinden saat 14.10'da ayrılarak helikopter ile Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Beşikdağ mevkisinde geldi. Yapımı devam eden teleferik inşaat alanında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra ise ilçe merkezine geçen Erdoğan burada halka hitap etti.

"Biz bu millete aşığız, biz bu milletin dertlisiyiz. Aşık olan dertli olan bir şeyler yapar" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz demiştik. 15 yıl içinde görevi aldığımız yerden bulunduğumuz nokta çok farklı. Artık dünyada Türkiye bir idol olmuş durumda. Geziciler çıktı meydana, dolaştılar. Zannettiler ki, Gezicilerle biz Türkiye'yi bitiririz. Arkasında emperyalist güç vardı. 11-12 ağaç bir başka yere taşınıyor diye kıyamet koparıyorlardı. Halbuki biz iktidarımız dönemimizde 2.5 milyar ağaç diktik. Şu anda Anadolu'nun yollarında gördüğünüz fidanlar var ya, onları hep biz diktik.

"YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE BURS VE KREDİLER DE ARTACAK"

Bütün illerde üniversite var. Yeni eğitim ve öğretimde burs ve krediler de artacak, lisansüstü doktora, onlar da artacak. Üniversitelerimizde kalite artacak. Bunlar için çok önemli adımlar atmamız lazım.

TRABZON'A ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Eğitimde bu adımları atarken sağlıkta şu anda Türkiye'nin dört bir yanında Elhamdülillah hastanelerimiz var. Biten şehir hastanelerimiz var. İnşallah Trabzon Şehir Hastanemiz de yakında başlıyor. Böylece artık Trabzon'un hastane diye bir sorunu kalmayacak. Çünkü layığı neyse onu yapıyoruz. Biz gelmeden önce Türkiye'de, sağlıkta hastayı bir yerden bir yere alıp gitmek ölümdü, ölüm. Yola çıkarken ne dedik, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şu anda hastalarda bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Yurt dışından gelen ilaçlar falan, Sağlık Bakanlığı tarafından artık bunlar da ödeniyor. Kanuni gibi. Biz Trabzonlu Kanuni'nin torunuyuz. Trabzonlu Kanuni, öyle diyorum bak. İlaç yurt dışından mı gelecek, onu biz devlet olarak öderiz. Böyle bir şey olduğu anda ilgilileri, yetkilileri arayın.

"EN SONUNDA ONLARIN DEĞİL BİZİM DEDİĞİMİZ OLDU"

Türkiye'nin yurt dışındaki kredisi gayet iyi. Bakmayın Almanlar böyle sallayıp duruyor. Varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biz, Almanlara bir şey yapmadık ama ne yazık ki Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler. Almanlar son dönemde istikametini kaybetti. Önlerinde seçim var. Biz Türkiye'yiz. En önemlisi şüphesiz ki atacağımız adımlarla Türkiye'yi çok daha farklı bir konuma getireceğiz. Türkiye yeniden toparlanmayla ihracatını yeniden yükseltti. Büyümeyi ilk çeyrekte yüzde 5'e çıkardı. Biz kendimize inanıyoruz. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ne numaralar çekti bize. Ne demiştim onlara siyaset yapmayın. En sonunda onların değil bizim dediğimiz oldu.

KILIÇDAROĞLU "RÖPORTAJINA" SERT TEPKİ

Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye'de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi. Bu hükümet aldı ya. Hala sözde adalet derken, senin İzmir Büyükşehir Belediyende grevler var. Orada işçiler adalet arıyor, sen orayı bir hallet de ondan sonra adaleti konuşalım. Adalet, duygusal değildir. Adalet, hissi değildir. Adalet, yürek ister, yürek ve adalet sorumluluk ister. Biz bununla bu yoldayız. FETÖ'cüyü, PKK'yı, DEAŞ'ı korumak için sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Hastayım diye yargı onları bıraktı, hasta olan yürüyor nasıl oluyor bu iş. Bunları iyi tanıyalım.

Kaynak Milliyet