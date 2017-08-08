Президент: «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс увеличит транзитные возможности Азербайджана и Туркменистана»

2017-08-08 16:32 | www.apa.az | 3

«Сегодня большая часть переговоров была посвящена вопросам транспорта. И в Туркменистане, и в Азербайджане строятся и в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию новые морские торговые порты. В то же время, сегодня одним из обсуждаемых вопросов было строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта дорога в значительной степени повысит транзитные возможности Азербайджана и Туркменистана».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем заявлении для прессы после церемонии подписания азербайджано-туркменских документов. Глава государства отметил, что у Азербайджана и Туркменистана имеются хорошие возможности для сотрудничества в области энергетики: «Подписанный сегодня меморандум создает хорошую основу для дальнейшей деятельности. Мы, конечно, успешно сотрудничаем во всех областях, в том числе в гуманитарной сфере. Общественность видит и то, что нам не нужен даже переводчик. В ходе беседы с господином президентом мы сказали, что если наши граждане месяц будут ездить друг к другу в гости, то вообще не останется незнакомых слов. То есть, эта схожесть - наше большое достояние. У нас общая история, культура, этнические корни, и мы строим нашу деятельность на этой крепкой основе. Туркменистан для Азербайджана - близкая дружественная, братская страна, туркменский народ – братский народ. Мы высоко это ценим. Хочу выразить уверенность в том, что у вашего визита будут отличные результаты. Туркменистан и Азербайджан станут друг другу еще ближе», - сказал глава государства.