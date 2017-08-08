МВД ищет сотрудниц

2017-08-08 16:16 | www.oxu.az | 4

Главное паспортно-регистрационное и миграционное управление МВД Азербайджана объявило конкурс на занятие в общей сложности 38 вакантных должностей младшего начальствующего состава (19 в центре ASAN xidmət в Губе и 19 в центре ASAN xidmət в Мингячевире).

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, в конкурсе могут принять участие гражданки со средним, средним специальным и высшим образованием, ростом не ниже 160 см, близкие родственники которых не были судимы, отвечающие требованиям, определенным в положении «О прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», имеющие постоянную регистрацию в Губинском районе и городе Мингячевир (окрестных районах).

Здоровье и уровень физической подготовки кандидатов будет определяться по определенным требованиям и нормативам. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, имеющим навыки работы с компьютером и средствами связи, имеющим высшее образование и в совершенстве владеющих одним из иностранных языков.

Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 7 августа по 7 сентября 2017 года с 10:00 до 17:00 в Главном паспортно-регистрационном и миграционном управлении МВД на улице Р.Бехбудова, 130 в Баку. Необходимо предоставить следующие документы:

- удостоверение личности

- оригинал документа об образовании

- трудовая книжка (если имеется)

Для получения дополнительной информации следует позвонить по этому телефону: (012) 590-64-41

A.M.

