Бердымухамедов: «Туркменистан и Азербайджан выступают за стабильность на прикаспийском пространстве»

2017-08-08 16:49 | www.apa.az | 4

«Сегодня между Туркменистаном и Азербайджаном состоялись переговоры на самом высоком уровне. На этих встречах были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, а также определено конкретное направление нашей взаимной будущей деятельности. Особо хочу подчеркнуть конструктивные и содержательные переговоры, которые прошли в условиях взаимного доверия, что является традицией для двух стран. Мы высоко оцениваем состояние двустороннего диалога, который проводился в политической, культурной и гуманитарной сферах. Наши отношения с Азербайджаном динамично развиваются по нарастающей на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества, равенства и взаимоуважения».

Как сообщает АПА. об этом после церемонии подписания азербайджано-туркменских документов в своем заявлении для прессы сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По словам президента Туркменистана, они стараются создать соответствующие условия для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии и зоне Каспийской акватории: «Туркменистан и Азербайджан выступают за установление стабильности на прикаспийском пространстве».