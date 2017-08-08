Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Туркменистана общая история, культура, этнические корни, и мы строим нашу деятельность на этой крепкой основе

2017-08-08 16:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Туркменистана общая история, культура, этнические корни, и обе страны строя совместную деятельность на этой крепкой основе. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с совместным с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым заявлением для прессы.

"Уважаемый господин Президент, я еще раз сердечно приветствую вас в Азербайджане. Говорю вам "Добро пожаловать" в нашу страну. Этот ваш визит занимает очень большое место в развитии туркмено-азербайджанских связей. Проведенные сегодня переговоры и подписанные документы еще раз показывают, что туркмено-азербайджанские связи на самом высоком уровне. В основе этих связей единство, дружба, братство наших народов. Туркменский и азербайджанский народы испокон веков жили вместе, сотрудничали, дружили. Межгосударственные отношения построены на этой прочной основе. В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. За эти 25 лет Азербайджан и Туркменистан прошли большой и успешный путь. Господин Президент, сегодня я особо хотел бы сказать об успехах, достигнутых Туркменистаном под вашим руководством. Под вашим руководством страна стремительно развивается, успешно решаются социальные, экономические вопросы, улучшается благосостояние граждан, Туркменистан играет большую роль на международной арене. Ваша политика нейтралитета поддерживается мировым сообществом, и два года назад ООН приняла резолюцию в связи с нейтралитетом Туркменистана. Азербайджан также был соавтором той резолюции", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что среди подписанных сегодня документов особое место занимает Совместная декларация.

«Это Декларация о стратегическом партнерстве. То есть, это наивысший уровень отношений. Сегодня Туркменистан и Азербайджан уже стратегические партнеры. В этой Декларации практически определены все направления предстоящей совместной деятельности, отражены политические, экономические, гуманитарные, культурные, транспортные, энергетические вопросы, вопросы безопасности. В Декларации обе стороны продемонстрировали решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ друг друга. Наши связи успешно развиваются. Мы усилим нашу деятельность по многим направлениям. Мы сегодня успешно сотрудничаем в рамках международных организаций - поддерживаем друг друга в ООН, ОБСЕ, в рамках ОИС. Есть хорошие достижения в сфере торговли, экономической сфере. В прошлом году вырос наш товарооборот», - подчеркнул Президент Азербайджана.

По его словам, сегодня большая часть переговоров была посвящена транспортным вопросам.

«И в Туркменистане, и в Азербайджане строятся новые морские торговые порты, которые в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию. Это приведет к росту объема грузоперевозок. В то же время одной из обсуждаемых сегодня тем является строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта дорога в большой степени увеличит транзитные возможности и Туркменистана, и Азербайджана. Есть хорошие возможности для сотрудничества в энергетической сфере. Подписанный сегодня меморандум создает хорошую основу для нашей предстоящей деятельности. Мы успешно сотрудничаем во всех сферах, и, естественно, в гуманитарной сфере. Общественность видит и то, что нам не нужен даже переводчик. В ходе беседы с господином Президентом мы сказали, что если наши граждане месяц будут ездить друг к другу в гости, то вообще не останется незнакомых слов. То есть, эта схожесть - наше большое достояние. У нас общая история, культура, этнические корни, и мы строим нашу деятельность на этой крепкой основе», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Туркменистан для Азербайджана близкая дружественная, братская страна, туркменский народ – братский народ.

«Мы высоко это ценим. Я еще раз особо хотел бы отметить деятельность Президента Бердымухамедова. Потому что историческое событие нашего успешного сотрудничества произошло в 2008 году. В мае того года Президент Туркменистана впервые посетил Азербайджан, и через несколько месяцев после этого - в ноябре 2008 года я посетил Туркменистан. Те визиты были поворотной точкой. После тех визитов сформировался, был создан формат широкого сотрудничества, и сегодня мы видим его прекрасный результат. Господин Президент, хочу еще раз выразить вам признательность за то, что вы, приняв мое приглашение, посетили Азербайджан. Хочу выразить уверенность в том, что у вашего визита будут отличные результаты. Туркменистан и Азербайджан станут друг другу еще ближе. Спасибо», - сказал глава государства.