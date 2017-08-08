На встрече премьер-министра Азербайджана с президентом Туркменистана обсужден вопрос о статусе Каспия

2017-08-08 17:44 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся в нашей стране с официальным визитом.

Как сообщает АПА, стороны обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.

А.Раси-заде отметил, что политические связи между Азербайджаном и Туркменистаном находятся на высоком уровне.

Премьер-министр указал на наличие хорошего потенциала для расширения экономических связей между странами. Глава правительства также обратил внимание на роль Азербайджана в развитии региона.

А.Раси-заде подчеркнул, что Азербайджан и Туркменистан обладают широкими возможностями.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, выразил заинтересованность Туркменистана в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех направлениях, в том числе в торгово-экономической сфере.

Глава государства коснулся деятельности являющегося нефтегазовым производителем и экспортером Азербайджана в данной сфере, отметил в этой связи значимость лидерства нашей страны.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам выработки правового статуса Каспийского моря, а также по геополитическим и геоэкономическим проблемам.