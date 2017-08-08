Президент Азербайджана поздравил сингапурского коллегу

2017-08-08 18:22 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Сингапура Тони Тан Кенгу Ями в связи с национальным праздником Республики Сингапур.

Как сообщает АПА, в поздравительном послании главы государства, в частности, говорится:

«Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Сингапур. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей работе, а дружественному народу Сингапура – мира и благополучия».