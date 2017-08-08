На рынке автомобилей наблюдается рост цен – ВИДЕО

2017-08-08 17:00 | www.oxu.az | 5

Прогнозируется рост цен на небольшие автомобили, а также автомобили, работающие на дизельном топливе.

Как передает Oxu.Az, телеканал ARB подготовил репортаж с автомобильного рынка.

Первое, что бросилось в глаза – отсутствие покупателей. По словам продавцов, покупательская способность низкая из-за летнего сезона, продажи происходят только в воскресенье. Также продажи в интернете теснят автомобильные рынки.

По словам продавцов и покупателей, выросли цены на легковые автомобили с меньшим расходом топлива.

«Я уже 4 недели прихожу сюда. Ищу автомобиль с малым расходом топлива. Меня ничего не устраивает, цены очень высокие. Автомобили, которые мы 2 месяца назад покупали за 8-9 тысяч, сейчас стоят 12-13 тыс», - рассказал один из покупателей.

Продавцы сообщили, что последние 2 месяца нет реальных покупателей: «Приходят, задают вопросы и уходят. Автомобили с мотором 1.6 стоят 12-15 тыс. манатов. Раньше было дешевле».

Также подорожали автомобили с дизельным топливом. Цены на транспортные средства с большим объемом двигателя не изменились.

Хотя на рынке было мало автомобилей российского производства, по словам продавцов, интерес к ним высок из-за низкого расхода топлива и дешевизны запчастей.

Рост цен на недорогие автомобили, как ожидается, продолжится в ближайшие недели.

A.M.