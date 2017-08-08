Президент Ассоциации скаутов Азербайджана: Для нас это вопрос первостепенной важности

2017-08-08 17:10 | www.oxu.az | 4

Президент Ассоциации скаутов Азербайджана Ильяс Исмаиллы поделился своим впечатлением о проведении в Азербайджане 13-ого Всемирного скаутского молодёжного форума, где участвуют более 320 гостей из более чем 120 национальных скаутских организаций мира.

Как передает Oxu.Az, И. Исмаиллы отметил, что проведение в Азербайджане столь масштабных мероприятий, таких как Всемирный скаутский молодежный форум и Всемирная скаутская конференция, несомненно привлечет внимание общественности нашей страны к скаутскому движению.

«Ассоциация скаутов Азербайджана создана в 1997 году, и с 2000 года является членом Всемирной организации скаутского движения. За 20 лет деятельности мы добились значительных результатов в развитии скаутинга, направленного на воспитание всесторонней личности, готовой к самостоятельной жизни. В период между 2014-2017 годами ассоциация успешно реализовала более 210 местных скаутских проектов и программ, а наиболее активные ее лидеры принимали участие во всех знаковых международных мероприятиях, достойно представляя нашу страну. Кроме того, Ассоциация организует ежегодные программы и летние лагеря для своих членов, и регулярно представляет азербайджанский скаутинг на региональных и международных мероприятиях.

В наших рядах сегодня около 1750 членов из 16 регионов и нам есть куда расти, учитывая, что в некоторых странах число скаутов достигает миллиона и более человек. Особенно велико значение скаутинга в воспитании патриотов и сознательных граждан общества, поэтому во многих странах скауты получают всестороннюю поддержку государства. Я думаю, что для Азербайджана это также вопрос первостепенной важности, поскольку скаутинг помогает с пользой организовать досуг подрастающего поколения, удерживая молодежь от необдуманных поступков и сомнительных увлечений», - сказал Ильяс Исмаиллы.