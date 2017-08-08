Солнечный свет и сочные краски: лето азербайджанских художниц (ФОТО)

2017-08-08 16:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В галерее имени Ваджии Самедовой (Выставочный салон Союза художников Азербайджана) в Баку проходит выставка под названием "Yay" ("Лето"), сообщает Trend Life. Экспозиция организована Ассоциацией творческих женщин при поддержке Союза художников Азербайджана.

В беседе с корреспондентом Trend Life руководитель Ассоциации творческих женщин Афаг Гусейнова рассказала об экспозиции и деятельности руководимой ею организации.

"Ассоциация творческих женщин – неправительственная организация, которая функционирует с 1999 года. Наша ассоциация ежегодно проводит много выставок, реализует различные арт-проекты. На выставке "Лето" более 50 авторов представили 150 своих произведений – это живопись, графика, фотоработы, авторские куклы, инсталляция, роспись по стеклу, лоскутное шитье и даже работы по металлу", - подчеркнула руководитель ассоциации.

Как отметила Афаг Гусейнова, знаменательно, что членами ассоциации являются представительницы прекрасного пола разного возраста.

"Свои работы экспонируют известные мастера, чьи имена хорошо известны публике. А есть среди участников и дебютанты. Мы рады, что потом они смогут сказать, что впервые экспонировали свои работы на выставке в Союзе художников Азербайджана", - сказала Гусейнова.

Несмотря на то что, на выставке представлены работы членов Ассоциации творческих женщин, здесь также можно увидеть произведения и представителей сильного пола.

"Задачи нашей ассоциации – развивать молодые таланты, создавать условия, для того чтобы женщины себя творчески проявляли. Конечно, мужчины помогают нам в работе, поддерживают нашу ассоциацию, и, естественно, они принимают участие в наших выставках. Но преобладают женщины", - отметила руководитель ассоциации.

Каждая представленная на выставке работа наполнена солнечным светом и сочными красками. Все они созданы с большой любовью, от них заряжаешься положительной энергией и теплом.

Выставка продлится неделю.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)