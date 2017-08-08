Генпрокуратура: В связи с провокационными действиями Армении возбуждено уголовное дело

2017-08-08 18:41 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, 7 августа примерно в 20:00 с оккупированных территорий Азербайджана ВС Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия приграничное с Арменией село Гаралар Товузского района.

В результате осколочное ранение получил житель села Гаралар Юсифов Рамиль Сабир оглу (2004 г.р.). Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В связи с этим фактом в прокуратуре Товузского района было возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов или нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях) и 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц). Ведется следствие.