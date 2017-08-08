Путин приехал в Абхазию

2017-08-08 18:49 | www.apa.az | 6

Президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», на встрече с главой республики Раулем Хаджимбой он заявил, что Москва намерена и дальше гарантировать безопасность и независимость республики.

«Нам есть, о чем поговорить. Но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», - сказал российский президент.

Отметим, сегодня 9-я годовщина войны в грузинском регионе Южная Осетия. После этой войны в августе 2008 года Россия признала Южную Осетию и Абхазию как независимые государства.