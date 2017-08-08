Госкомитет распространил сообщение в связи с очередной провокацией Армении

2017-08-08 18:56 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в Госкомитете, несмотря на то, что с 1994 года объявлен режим прекращении огня, за этот период ВС Армении неоднократно и намеренно подвергали обстрелу мирное население и гражданские объекты Азербайджана, в результате чего погибали дети.

В результате очередной провокации ВС Армении был тяжело ранен житель села Гаралар Товузского района Юсифов Рамиль Сабир оглу (2004 г.р.). Этот акт вандализма еще раз доказывает террористическую сущность армянского государства.

В сообщении говорится, что Госкомитет еще раз призывает международное сообщество обратить внимание на необходимость справедливого решения этого военного конфликта.