В июне валютные резервы Центробанка выросли на 3%

2017-08-08 19:04 | www.apa.az | 5

Объявлен объем официальных валютных резервов Центробанка Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов ЦБА на 1 июля составил 4 млрд. 964,1 млн. долларов, что на 680,2 млн. долларов или 15,88% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. В июне объем официальных валютных резервов ЦБА вырос на 138,7 млн. долларов или 2,87%, с начала года – на 989,7 млн. долларов или 24,9%.