Турция начала строить стену на границе с Ираном

2017-08-08 20:07 | www.apa.az | 3

Турецкие власти приступили к строительству стены на иранской границе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник газета Hurriyet, ссылаясь на местные власти.

Отмечается, что стена будет состоять из 7-тонных блоков высотой 3 метра и шириной 2 метра. Участок границы, на котором начато строительство стены, посетил губернатор провинции Агры Сулейман Эльбан.

Турция в настоящее время завершает строительство стены длиной около 900 километров на границе с Сирией.

В мае СМИ сообщали, что власти Турции намерены возвести стену вдоль 70 километров турецко-иранской границы в рамках мер, направленных против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).