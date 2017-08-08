МИД Грузии осудил визит Путина в Абхазию

2017-08-08 20:30 | www.apa.az | 5

Тбилиси осуждает визит российского президента Владимира Путина в Абхазию. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в официальном заявлении МИД Грузии.

Ведомство указывает, что визит российского президента «нарушает фундаментальные нормы и международное законодательство».

«Министерство иностранных дел [Грузии] призывает Россию прекратить провокационные действия против государственности Грузии и уважать территориальную целостность суверенного государства», — говорится в сообщении.

Также МИД Грузии призвал международное сообщество «принять эффективные меры, чтобы Россия выполняла международные обязательства».