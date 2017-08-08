При сильном землетрясении в Китае могли погибнуть сотни человек

2017-08-08 21:02 | www.apa.az | 4

Жертвами землетрясения в КНР могли стать несколько сотен человек, а тысячи могли пострадать, повреждены свыше 20 тысяч домов. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек и 63 пострадавших.

"По предварительным данным, землетрясение могло нанести серьезный ущерб 24 тысячам домов, жертвами могли стать сотни людей, тысячи пострадать", — говорится в заявлении ведомства.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. Очаг залегал на глубине 8 километров.