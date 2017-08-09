В КНДР разработали ядерную боеголовку для размещения на ракетах

2017-08-09 00:06 | www.trend.az | 6

В КНДР разработали миниатюрную ядерную боеголовку для размещения на своих межконтинентальных баллистических ракетах, передает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

По данным издания, тем самым КНДР "преодолевает ключевой порог в том, чтобы стать полноценной ядерной державой", что происходит раньше, чем полагали в Вашингтоне. Washington Post уточняет, что соответствующая оценка была дана в июле Разведывательным управлением министерства обороны США. Ведомство также склоняется к тому, что реальное число ядерных боеголовок в КНДР выше, чем 60, как полагали власти США ранее.

В то же время, уточняет издание, ряд экспертов, по-прежнему, считает, что число боеголовок, которыми располагает Пхеньян, гораздо ниже заявленной цифры. В целом, оно может быть от 30 до 60 единиц.

Авторы статьи напоминают, что с 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия, последнее из которых 9 сентября 2016 года. Мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. В прошлом году Пхеньян заявил, что был испытан как раз миниатюрный ядерный заряд, однако достоверных подтверждений этого не было предоставлено.