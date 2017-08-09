Госкомитет распространил заявление в связи с последней провокацией Армении

2017-08-09 00:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана распространил заявление в связи с последней провокацией Армении, сообщили Trend в комитете.

В заявлении отмечается, что несмотря на то, что с 1994 года объявлен режим прекращении огня, за прошедший с того времени период вооруженные силы Армении неоднократно и намеренно подвергали обстрелу мирное население и гражданские объекты Азербайджана, жестоко убивали женщин и детей.

"За истекший период 33 детей стали жертвами армянского террора. Из них 14 погибли, а 19 были ранены. Очень жаль, что сегодня в число этих детей был включен раненый Рамин Юсифов. В результате обстрела гражданского населения села Гаралар Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении, был тяжело ранен Юсифов Рамиль Сабир оглу 2004 года рождения. Этот акт вандализма еще раз доказывает террористическую сущность армянского государства. Мы в очередной раз обращаемся к международным организациям и странам мира для соблюдения правовых норм, защиты международного мира и безопасности, соблюдения резолюций ООН, принятых документов Совета Европы, ОБСЕ и других международный организаций и прекращения захватнической политики Армении. Мы еще раз требуем внимания мировой общественности для справедливого решения этого военного конфликта", - говорится в заявлении.

Отметим, что в результате обстрела армянскими вооруженными силами населенных пунктов и намеренного прицеливания в мирных граждан вдоль армяно-азербайджанской границы и линии соприкосновения 7 августа ранения получил 13-летний житель села Гаралар Товузского района Рамин Юсифов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.