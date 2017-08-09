В Шемкире произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые

2017-08-09 00:17 | www.apa.az | 5

На дороге Шемкир-Гедабек произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавший. Как сообщает западное бюро АПА, авария зарегистрирована на территории села Гасымалылар Шемкирского района. В результате столкновения автомобилей марки «Нива» и «Мерседес» пассажир первой машины Захид Ширинов 1955 г.р., получив тяжелые травмы, скончался по дороге в больницу.

Кроме того, водитель «Нивы», а также трое, находящихся в “Mерседес”е, были госпитализированы в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двоих – среднетяжелое, одного – нормальное.

По факту в Шемкирском РОП ведется расследование.

Отметим, что в скончавшийся при ДТП З.Ширинов ранее работал главврачом гедабейской районной поликлиники.