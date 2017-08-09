«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА – ВИДЕО

2017-08-09 01:03 | www.oxu.az | 4

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА.

Как передает Oxu.Az, встреча состоялась во вторник, 8 августа, на стадионе «Филип II Арена» в Скопье (Македония) и завершилась победой сливочных со счетом 2:1.

На 24-й минуте мадридцы вышли вперед усилиями Карлоса Касемиро, на 52-й минуте Иско удвоил преимущество. Десять минут спустя Ромелу Лукаку отквитал один мяч, но манкунианцы уступили.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году.

C.Б.

