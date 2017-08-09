Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка Европы

2017-08-09 01:20 | www.apa.az | 5

Мадридский «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» и выиграл Суперкубок Европы.

Как передает АПА, встреча завершилась со счетом 2:1.

Отметим, что «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в 4 раз в истории (до этого в 2002, 2014 и 2016 годах).

Напоним, что Суперкубок УЕФА разыгрывается между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Суперкубок Европы

8 августа

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 2:1

Голы: Каземиро, 24, Иско, 51 - Лукаку, 62

Главный арбитр: Джанлука Рокки.

Скопье (Македония). Стадион «Филип II Арена»