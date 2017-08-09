Республиканское совещание определило дорожную карту для увеличения производства технических культур - депутат

2017-08-09 01:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Республиканское совещание прошедшее в Гахском районе с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева определило дорожную карту для увеличения производства технических культур. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что оставление в центре внимания производства табака, фундука и коконов не случайно.

"Увеличение производства табака, фундука и коконов может принести большой доход. Нужно учесть, что на внешних рынках есть большая потребность этим продукциям. В настоящее время производство этой продукции в нашей стране ниже имеющегося потенциала. А осуществляемые шаги по инициативе главы государства вызвало оживление в этой области. Как заявил Президент Ильхам Алиев на республиканском совещании, принятие специальной государственной программы для развития этой сферы, предоставление предпринимателям льготных кредитов, а также дополнительные поощрительные шаги приведут скачкообразному развитию этой сферы. Одной из основных причин оказания большой поддержки государством является трудоемкость этой сферы", - сказал депутат.

Айдын Гусейнов отметил, что проявление предпринимателями еще большего внимания этой сфере означает открытие новых рабочих мест.

"С другой стороны, эти продукты продаются по достаточно высокой цене как на внутреннем рынке, так и на зарубежных рынках. Именно поэтому и у предпринимателей будет большой интерес к этой сфере. Более того, государство оказывает необходимую поддержку предпринимателям для доставления продукции на внешний рынок. Для дальнейшего развития данной сферы в этом направлении предпринимаются последовательные шаги. Также следует особо подчеркнуть распоряжения для ускорения социально-экономического развития и проведения работ по благоустройству этих районов, которые были подписаны после визита главы государства в регион. Потому, что реконструкция дорог представляет исключительное значение с точки зрения обеспечения экономического развития", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что нахождение инфраструктуры на высоком уровне приводит к росту интереса частного сектора к этому региону.

"Развитие этих сфер положительно повлияет на торговый оборот. В Азербайджане большая часть потребности сигарет покрывается за счет импорта и для обеспечения этих потребностей за рубеж ежегодно идут значительные средства. Мы развивая эту сферу, не только остановим поток средств за рубеж, но и повысив экспортный потенциал можем привлечь в страну значительные валюты. Экспорт коконов и фундука тоже обещает большой приток иностранной валюты в страну", - сказал депутат.