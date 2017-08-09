Умер музыкант Глен Кэмпбелл

2017-08-09 01:35 | www.oxu.az | 4

В США на 82-м году жизни скончался музыкант и актер Глен Кэмпбелл.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 8 августа, пишет Rolling Stone.

Как отмечается, Кэмпбелл страдал болезнью Альцгеймера, которую у него диагностировали в 2011 году.

Глен Кэмпбелл родился 22 апреля 1936 года в городе Делайт, штат Арканзас. Профессиональную карьеру музыканта он начал в 1954 году, присоединившись к группе «Dick Bills' band».

В 1958 году Кэмпбелл создал собственную группу под названием «Glen Campbell and The Western Wranglers». В 1960-ых годах к коллективу пришла национальная популярность. В 1967 году Американская академия звукозаписи удостоила Кэмпбелла премиями «Грэмми» в кантри- и в поп-номинациях.

С.Б.

