Иранский дрон чуть не сбил американский истребитель

2017-08-09 03:01 | www.oxu.az | 6

Иранский беспилотник приблизился к американскому палубному истребителю F/A-18, заходящему на посадку на авианосец «Нимиц», действующий в Персидском заливе.

Как передает Oxu.Az, об этом телеканалу CNN во вторник, 8 августа, сообщили два источника в военном ведомстве США.

Источники заявили, что дрон пытался вынудить пилота свернуть с курса на посадку. Аппарат шел сотней футов ниже истребителя и в 200 футах в стороне. Пилот был вынужден сманеврировать, уклоняясь от беспилотника.

Сообщается, что дрон не нес вооружения. Собеседники телеканала отметили, что действия операторов беспилотника следует признать «опасными и непрофессиональными».

Ударная группа авианосца «Нимиц» вошла в Персидский залив 1 августа. Совместно с группой авианосца «Джордж Буш», развернутой в Средиземноморье, она участвует в нанесении ударов по террористам группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

С.Б.

