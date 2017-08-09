Число пострадавших при землетрясении в Китае увеличилось до 164 человек

2017-08-09 03:54 | www.apa.az | 3

Число пострадавших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 164 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 135 пострадавших.

"По предварительным данным, по состоянию на 5.00 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли девять человек, еще 164 человека пострадали", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.