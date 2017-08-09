Началось строительство стены на турецко-иранской границе

2017-08-09 04:02 | www.trend.az | 4

В приграничной с Ираном турецкой провинции Агры началось строительство заградительной стены протяженностью 144 километра, сообщают турецкие СМИ.

По замыслу турецких властей, стена воспрепятствует нелегальному переходу государственной границы.

Район строительства стены посетил губернатор Агры Сулейман Эльбан, которого сопровождали руководители структур безопасности.

Строительство стены будет вестись в пять этапов, первый из которых завершится уже в октябре текущего года.

На 15 КПП, которые будут размещены вдоль всей стены, установят пуленепробиваемые стекла.

Строительные работы ведет Управление по развитию жилищного фонда при Кабмине Турции (TOKİ).