Назван богатейший житель Азии по версии Forbes

2017-08-09 04:52 | www.apa.az | 4

Основатель гиганта электронной коммерции Alibaba Group Джек Ма уступил лидерство в списке самых богатых людей Азии по версии журнала Forbes главе телекоммуникационной компании Tencent Holdings Ма Хуатэну.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным издания, Хуатэн впервые возглавил данный рейтинг, его состояние на данный момент оценивается в 37 миллиардов долларов. Еще вчера ведущую строчку занимал Джек Ма с его 36,4 миллиарда долларов, однако, благодаря скачку акций Tencent на гонконгской бирже, состояние Хуатэна увеличилось с 36,2 миллиардов до 37 миллиардов долларов.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Китайская компания Tencent является создателем популярного мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр.