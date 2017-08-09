Число жертв землетрясения в Китае достигло 12 человек (Обновлено)

2017-08-09 05:27 | www.trend.az | 3

05:27 (GMT+4) Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 12 человек, пострадавших – до 175, передает РИА Новости со сылкой на Центральное телевидение Китая.

02:05 (GMT+4) Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 9 человек, а количество пострадавших увеличилось до 135 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

23:29 (GMT+4) Число жертв землетрясения, которое произошло во вторник в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), увеличилось до семи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Информационный портал Sina также информировал, что число пострадавших превысило 100 человек.

21:10 (GMT+4) Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до пяти, пострадавших – до 63, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 30 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21:19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

В мае 2008 года в провинции Сычуань в 92 километрах от административного центра провинции — города Чэнду произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, которое унесло жизни до 87 тысяч человек, 370 тысяч получили травмы, без крова остались 5 миллионов жителей. После основного землетрясения последовали свыше десяти тысяч повторных подземных толчков. Сычуаньское землетрясение стало сильнейшим в Китае после Таншаньского землетрясения (1976), унёсшего около 250 тысяч жизней.