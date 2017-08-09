Провокация в Товузе показала, что вооруженные силы Армении состоят из преступных группировок - депутат

2017-08-09 08:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Тяжелое осколочное ранение 13-летнего Рамина Юсифова в результате обстрела села Гаралар Товузского района армянами показывает, что вооруженные силы Армении состоят из преступных группировок и исходя из сути политического режима этой страны они берут в цель детей, женщин и стариков. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Он отметил, что эти провокации - шаги, вытекающие из фашистской черты.

"Сопредседатели стараются добиться встречи на уровне президентов. А Армения в очередной раз взяв в цель мирных жителей, уже сейчас пытается, чтобы переговоры не состоялись. Это очередное преступное действие Армении. Если международная общественность, Минская группа ОБСЕ, силы покровительствующие Армении не предпримут необходимые меры, то никто не может гарантировать, что конфликт не перерастет в войну, апрельские бои не повторятся. Совершенная армянами диверсия в Товузском районе крайне серьезный сигнал и давно настало время сделать выводы из случившегося", - сказал депутат.

Отметим, что в результате обстрела армянскими вооруженными силами населенных пунктов и намеренного прицеливания в мирных граждан вдоль армяно-азербайджанской границы и линии соприкосновения 7 августа ранения получил 13-летний житель села Гаралар Товузского района Рамин Юсифов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев)