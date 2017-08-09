В результате тяжелого ДТП в Абшероне погибли двое детей, 5 человек ранены

2017-08-09 08:37 | www.apa.az | 3

На территории Абшеронского района минувшей ночью произошло тяжелое ДТП. Как сообщает АПА, на дороге Новханы-Бинагади столкнулись 2 автомобиля Mercedes и «ВАЗ-2106». В результате аварии погибли 2 ребенка – 6-летняя Гюльчохра Сеидова и 2-месячный Мехрам Сеидов. Еще 5 человек – Мехман Сеидов 1980 г.р., Кенуль Сеидова 1988 г.р., Ляман Махмудзаде 1992 г.р., Ламия Махмудзаде 1992 г.р. и Мехдихан Векилов 1978 г.р. госпитализированы с различными травмами.

По словам очевидцев ДТП, авария произошла по вине одного из водителей Mercedes. По утверждениям свидетелей, управляемый нетрезвым водителем автомобиль выехал на встречную полосу, чем и создал аварийную ситуацию.

Водитель задержан. Выясняются обстоятельства происшествия