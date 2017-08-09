Туркменистан и ООН обсудили вопросы о беженцах

2017-08-09 08:30 | www.trend.az | 4

АШХАБАД/ Trend/ - В МИДе Туркменистана состоялась встреча с делегацией управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию возглавила региональный координатор УВКБ ООН по Центральной Азии Ясуко Ода, которая отметила гуманитарную активность Туркменистана и успешные результаты в решении проблем беженцев и лиц без гражданства.

Стороны обсудили ход подготовки к проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре 2017 года в Ашхабаде, а также вопросы участия команды беженцев в этом спортивном мероприятии.

"Ясуко Ода выразила благодарность от имени руководства УВКБ ООН правительству Туркменистана за данное предложение, а также возможность участия в таком масштабном мероприятии беженцам из Кении", - сказано в информации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, находившийся в июне с рабочим визитом в Ашхабаде, выразил благодарность Туркменистану за помощь беженцам и лицам без гражданства.

Ранее сообщалось, что в 2011 году гражданство Туркменистана было предоставлено более трем тысячам лицам, проживающих на территории страны и не имеющих гражданства.

В 2014 году был подписан указ, согласно которому гражданство Туркменистана обрели 786 человек – люди разных национальностей. В 2015 году сообщалось, что туркменское гражданство получили еще 361 человека.

Закон "О беженцах" в Туркменстане был принят в 1997 году. Страна присоединилась к конвенции ООН 1951 года "О статусе беженцев" и Протоколу 1967 года, касающемуся статуса беженцев, Конвенции ООН "О статусе апатридов" 1954 года и Конвенции ООН 1961 года "О сокращении безгражданства".

В апреле 2011 года Туркменистан был принят в члены Исполкома Программы верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Сама структура в Туркменистане начала работу в 1995 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)