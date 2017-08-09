Нефть снижается в цене на геополитическом напряжении

2017-08-09 08:36 | www.trend.az | 4

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне нарастающего геополитического напряжения вокруг Северной Кореи, а также на ожидании трейдерами данных по запасам нефти в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 08:22 (GMT+4) стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42 процента, до 51,92 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,33 процента — до 49,01 доллара за баррель.