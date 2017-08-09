Житель Дашкесана жестоко избит группой лиц

2017-08-09 08:47 | www.apa.az | 5

Житель Дашкесана минувшим вечером был жестоко избит группой лиц. Как сообщает западное бюро АПА, инцидент произошел в селе Зяйлик. Житель села Гушчу Гасанов Камиль Исмаил оглу 1981 г.р. отправился в дом сестры в Зяйлик, где подвергся жестокому избиению со стороны группы лиц. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Ему оказана необходимая помощь. Состояние оценивается как среднетяжелое.

По словам пострадавшего, он был избит бывшим мужем сестры, в его избиении участвовали также 8 знакомых ему лиц.

По факту начато расследование.