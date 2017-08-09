США разрабатывают новую стратегию в Афганистане

2017-08-09 08:50 | www.oxu.az | 5

Белый дом рассматривает план по передаче большой части действий США в Афганистане частным подрядчикам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание USA Today, ссылаясь на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса.

Нынешняя администрация США на протяжении нескольких месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане. По словам источников, президент Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его словам, «проигрывают войну» в Афганистане и требует уволить командующего американскими войсками в этой стране генерала Джона Николсона, лидер США также жаловался на союзников по НАТО.

По данным издания, согласно предложенному Принсом плану, 5,5 тысячи частных подрядчиков, в основном бывших спецназовцев, будут консультировать боевые войска Афганистана по всей стране. План также предусматривает частный воздушный флот, состоящий из 90 самолетов.

Как пишет газета, план находится на стадии серьезного рассмотрения в Белом доме, несмотря на опасения советника президента Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса. Отмечается, что другие чиновники, например, помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, по-видимому, готовы к подобному плану.

В рамках предложения, частные консультанты будут работать напрямую с афганскими боевыми батальонами, а воздушный флот будет использоваться для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. По словам Принса, подрядчики будут дополнять военную силу Афганистана, а также будут носить афганскую военную форму. Пилоты же будут проводить операции в координации и согласии с афганскими властями.

«В какой момент говорят, что традиционный военный подход в Афганистане не работает? Может быть, мы говорим это через 16 лет», – заявил Принс. По его словам, этот план будет стоить менее 10 миллиардов долларов в год, что значительно меньше предусмотренного Пентагоном бюджета на этот год в размере около 40 миллиардов долларов. Белый дом пока никак не прокомментировал данную информацию.

Blackwater была основана в 1996 году как частная американская военная компания, которая, по сути, стала армией. Компания до 2009 года участвовала в войне в Ираке по контракту с правительством США, предоставляя военные и охранные услуги. Компанию неоднократно обвиняли в убийствах мирных жителей. Так, в 2004 году после гибели от рук боевиков четырех служащих Blackwater компания начала военные действия, которые стали известны как первая битва за Фаллуджу и привели к гибели почти 600 мирных жителей.

A.M.