В Загатале брат ранил ножом 62-летнюю сестру

2017-08-09 09:07 | www.oxu.az | 6

В Загатале 62-летняя женщина получила ножевые ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вчера около 3 часов ночи жительница села Ашагы Тала Рахиля Джанимова с многочисленными ножевыми ранениями поступила в реанимационное отделение больницы, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

В Отделении полиции Загатальского района сообщили, что Рахилю Джанимову ранил ножом ее брат Фамиль Джанимов на почве личного конфликта. В результате проведенных мероприятий подозреваемый в совершении преступления Фамиль Джанимов был задержан.

По факту ведется расследование.

А.С.

