В Нигерии террористы «Боко Харам» убили более 30 рыбаков

2017-08-09 09:15 | www.oxu.az | 4

На северо-востоке Нигерии боевики экстремистской группировки «Боко Харам» убили по меньшей мере 30 рыбаков, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 112.ua.

Вооруженные боевики напали на рыбаков в районе озера Чад. По словам очевидцев, нападающие разделились на две группы. Атака произошла через неделю после того, как был снят запрет на ловлю рыбы в водоеме, расположенного на стыке Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада.

Запрет на вылов рыбы в озере Чад был введен после появления заявлений о том, что боевики «Боко Харам» используют доходы от ловли для финансирования своей военной кампании.

Как сообщает издание, боевики с 1 июня убили по меньшей мере 113 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии в результате нападения и похищения нефтеразведчиков террористической группировкой «Боко харам» погибли по меньшей мере 50 человек.