Число жертв землетрясения в Китае достигло 12 человек – ОБНОВЛЕНО

2017-08-09 09:19 | www.oxu.az | 4

Власти провинции Сычуань подтвердили гибель 12 человек в результате стихийного бедствия.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные властей провинции Сычуань, число погибших в результате землетрясения возросло до 12 человек, пострадали 175 человек.

Местные власти не исключают, что число жертв стихийного бедствия еще вырастет: 28 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии. А к проведению поисково-спасательной операции в уезде Цзючжайгоу привлекли около 1300 сотрудников военной полиции. Из пострадавшего от стихийного бедствия района эвакуировано около 30 тысяч человек. Не прекращающиеся повторные подземные толчки мешают проведению поисково-спасательных операций.

А на западе Китая у границы с Казахстаном произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой выше шести. Подземные толчки ощущались и в столице Казахстана.

08.08.2017 (22:25)

Отель, в котором находились около двух тысяч человек, частично обрушился после землетрясения в китайской провинции Сычуань, 500 человек эвакуированы, заявили местные пожарные, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лобби отеля «Тяньтан» в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось после сильных толчков. Пожарные и спасатели вывели часть постояльцев на парковку.

Доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности, дорога, ведущая к отелю, завалена камнями.

С.Б.

