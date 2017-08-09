Пожар в центре Тбилиси потушен – ВИДЕО

2017-08-09 09:27 | www.oxu.az | 4

Сотрудникам пожарной службы и спасателям за несколько часов удалось локализовать пожар, возникший сегодня ночью на Мтацминда в центре Тбилиси.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Грузия, об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

«Пожар локализован. Нет опасности его распространения. Эвакуации людей из близлежащих районов не потребовалась», - подчеркнули в пресс-службе

По информации МВД Грузии, на месте для тушения пожара было мобилизовано до 70-ти спасателей-пожарных, а также достаточное количество цистерн с водой.

«Из-за сложного рельефа перемещение техники затруднено. Однако в результате эффективной работы пожарных, на этом этапе опасности распространения огня нет. Не угрожает опасность и населенным пунктам», - заявляют в МВД.

Пожар возник поздно вечером на территории близ Верийского кладбища, загорелись хвойные деревья. При этом уже больше недели температура воздуха в Тбилиси превышает 37 градусов, а дождя не было больше месяца.

Причины возгорания пока не известны. В результате пожара сгорело порядка двух гектаров территории лесопарка на Мтацминда, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Мераб Малания.

В связи со случившимся МВД возбудило уголовное дело по статье 188, которая предусматривает повреждение чужого имущества.

Заместитель министра также заверил, что угрозы распространения пожара на данном этапе нет.

«Населению не угрожает никакая опасность и нет опасности распространения огня на этом этапе. Также нет никакой опасности для посетителей парка на Мтацминда. Просто было задымление и люди сами покинули эту территорию», - сказал Малания.

Также по его словам, нет необходимости подключать к тушению вертолет, «так пожар уже локализован и остались только небольшие очаги, с которыми борются пожарные».

О возможности использовать вертолет для тушения пожара сегодня вечером говорил мэр Тбилиси Давид Нармания, который прибыл на Мтацминда, чтобы ознакомится с ходом тушения пожара.

Однако позже в МВД заявили, что вертолет в операции по тушению участвовать не будет исходят из плохой видимости – место пожара сильно задымлено.

Малания также отметил «быструю и эффективную» работу спасателей-пожарных. Он сообщил, что пожарные на всю ночь останутся на месте возгорания и будут добиваться полной ликвидации пожара.

Как сообщают очевидцы, ликвидацией пожара вместе со специалистами занимались и рядовые тбилисцы. Жители улиц Човелидзе, Гогебашвили и других улиц, расположенных в районе Вера, пришли в горящий лесопарк с лопатами и помогали локализовать пламя.

И.Ф.