0 Официальный курс маната к мировым валютам на 9 августа
AZ EN RU TR

Официальный курс маната к мировым валютам на 9 августа

2017-08-09 09:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое августа установлен на уровне 1,7007 и 1,9965 маната соответственно.Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

09.08.17

1 доллар США

1 USD

1,7007

1 евро

1 EUR

1,9965

Новость обновляется

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər