Официальный курс маната к мировым валютам на 9 августа
2017-08-09 09:30 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое августа установлен на уровне 1,7007 и 1,9965 маната соответственно.Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
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Курсы валют и драгметаллов
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09.08.17
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1 доллар США
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1 USD
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1,7007
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1 евро
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1 EUR
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1,9965
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