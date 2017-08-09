На востоке Турции произошло землетрясение

2017-08-09 09:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На востоке Турции в провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщают в среду турецкие СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:58 по местному времени на глубине 5 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Отметим, что во время землетрясения в провинции Ван в октябре 2011 года погибли 600 человек.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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