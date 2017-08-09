Сотрудник дорожной полиции ударил водителя – ВИДЕО

2017-08-09 09:46 | www.oxu.az | 5

Вчера на дороге Исмаиллы-Габала сотрудник Государственной дорожной полиции поспорил с водителем. Дорожный полицейский ударил по камере, которой водитель вел съемку. Инспектора разозлило, что водитель не предоставляет документы, и он ударил по камере.

Как передает Oxu.Az, в последние дни часто происходят такие конфликты между водителями и дорожной полицией. Водители снимают сотрудников дорожной полиции при исполнении служебных обязанностей и выкладывают в социальных сетях. А законно ли это?

По словам эксперта по дорожному движению Аршада Гусейнова, каждый гражданин вправе снимать полицейского на мобильный телефон или камеру.

По словам эксперта, полицейские не должны обращать внимания на съемку. Их задача заключается в том, чтобы подробно объяснить водителю, в чем заключается нарушение правил и составить протокол.

13:10 (08.08.2017)

На дороге Исмаиллы-Габала сотрудник Государственной дорожной полиции поспорил с водителем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, дорожный полицейский ударил по камере, которой водитель вел съемку.

По его словам, сотрудник дорожно-патрульной службы задержал его за обгон на прямой дороге. Водитель хотел, чтобы инспектор доказал нарушение правил.

Инспектора разозлило, что водитель не предоставляет документы, и он ударил по камере.

А.М.

