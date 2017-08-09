Маккейн раскритиковал Трампа за угрозы в адрес КНДР

2017-08-09 09:50 | www.oxu.az | 4

Влиятельный сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента Дональда Трампа, который обещал ответить «огнем и яростью» на возможные провокации со стороны КНДР, сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову», - заявил Маккейн в эфире радио KTAR.

Сенатор также сказал, что ему не совсем понятен смысл слов Трампа.

«Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает», - заявил он.

Маккейн является председателем комитета по вооруженным силам сената и в этом качестве оказывает большое влияние на внешнюю и оборонную политику США. Маккейн известен как «ястреб» в своем подходе к внешней политике. Ранее в июле 80-летний сенатор перенес операцию, после которой у него диагностировали рак мозга. Несмотря на тяжелую болезнь, Маккейн не планирует уходить из конгресса.

Э.А.

