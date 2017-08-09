В Гарадаге автомобиль сбил насмерть велосипедиста – ФОТО

2017-08-09 10:00 | www.oxu.az | 5

В Гарадагском районе произошло ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на участке Бакинской кольцевой дороги в поселке Локбатан.

Шакир Тагиев на автомобиле марки BMW, сбил двух велосипедистов, переезжавших дорогу.

Ехавший сзади автомобиль марки KIA врезался в BMW. В результате управлявший велосипедом мужчина примерно 35 лет погиб на месте происшествия. Другая велосипедистка Фидан Рагимова 1993 г.р. получила различные телесные повреждения и была доставлена в больницу.

A.M.

