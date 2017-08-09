Александр Олешко покинет Первый канал вслед за Андреем Малаховым

2017-08-09 10:04 | www.oxu.az | 3

Актер и телеведущий Александр Олешко якобы покинет Первый канал вслед за Андреем Малаховым, сообщает Oxu.Az со ссылкой на KP.ru.

Олешко известен по программам «Минута славы», «Точь-в-точь». Как утверждается, он перейдет на НТВ (канал это пока не подтверждает).

Также предполагается, что Малахов, помимо команды редакторов, может забрать с собой с Первого канала Дану Борисову и Диану Шурыгину.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали неожиданную причину ухода Малахова с Первого канала.

СМИ также сообщали, что Малахов уйдет в декретный отпуск.

A.C.

