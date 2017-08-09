На 90-м году жизни умерла актриса Барбара Кук

2017-08-09 10:07 | www.oxu.az | 4

Американская певица и актриса Барбара Кук умерла в возрасте 89 лет. Как передает Oxu.Az, об этом сообщает New York Post со ссылкой на ее сына Адама Легранта.

Он сообщил, что причиной смерти Кук стала остановка дыхания.

Барбара Кук приобрела популярность на Бродвее в 50-х. За свою актерскую и музыкальную карьеру она стала обладательницей премий «Тони» и «Грэмми».

Как отмечает NY Post, в 70-х она оставила карьеру из-за депрессии и алкоголизма, однако вернулась на сцену спустя десять лет, отказавшись от спиртного.

A.C.

