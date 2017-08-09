За год банки в Азербайджане сократили продажу долларов в 2,7 раза
2017-08-09 10:18 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2017 года банки Азербайджана продали 621,67 миллиона долларов, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Центрального банка (ЦБА).
За шесть месяцев этого года клиенты банков приобрели в наличной форме 10,35 миллиона фунтов стерлингов, 126,58 миллиона евро и 1,09 милиарда рублей.
Сравнительная таблица наличной продажи банками иностранной валюты (в тыс условных единиц):
|
2017 год
|
2016 год
|
Доллар
|
Фунт стерлингов
|
Евро
|
Рубль
|
Доллар
|
Фунт стерлингов
|
Евро
|
Рубль
|
Январь
|
130 355,6
|
1 928,9
|
14 733,1
|
142 974,4
|
392 967,6
|
2 868,1
|
27 828,1
|
185 829,3
|
Февраль
|
125 004
|
1 617,5
|
18 125,3
|
187 281,7
|
327 786,2
|
4 623,3
|
71 435,9
|
171 342,3
|
Март
|
109 682,9
|
1 541,1
|
19 762,6
|
146,529,2
|
288 050,8
|
2 800,4
|
58 881,3
|
157 156,6
|
Апрель
|
65 670,8
|
1 842,8
|
18 510,4
|
153 252,3
|
190 905,2
|
2 178
|
33 374,6
|
201 900,2
|
Май
|
94 469,4
|
1 837,7
|
35 033,1
|
222 628,4
|
177 554
|
1 489,8
|
30 424,9
|
143 621,8
|
Июнь
|
94 486,8
|
1 582,2
|
20 418,1
|
241 799,4
|
321 915,8
|
3097,3
|
59 158,5
|
240 188,7
Схожая ситуация наблюдалась и с покупкой банками долларов. Так, за тот же период объем приобретенной банками американской валюты составил 681,25 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше показателя января-июня 2016 года.
Банки за шесть месяцев приобрели фунтов стерлингов на 3,15 миллиона, евро – на 94,39 миллиона и российских рублей – на 6,03 миллиарда.
Сравнительная таблица наличной покупки банками иностранной валюты (в тыс условных единиц):
|
2017 год
|
2016 год
|
Доллар
|
Фунт стерлингов
|
Евро
|
Рубль
|
Доллар
|
Фунт стерлингов
|
Евро
|
Рубль
|
Январь
|
62 842,4
|
340,4
|
5 985,0
|
798 648,4
|
219 527,1
|
258,3
|
7 470,8
|
578 885,7
|
Февраль
|
122 732,3
|
313,3
|
11 696,1
|
812 766,9
|
468 677,1
|
394,7
|
45 031,2
|
732 419,7
|
Март
|
91 887,4
|
610,3
|
16 214,8
|
958 407,4
|
241 444,7
|
425,9
|
36 490,3
|
797 804,0
|
Апрель
|
142 898,2
|
768,2
|
23 856,1
|
949 362,2
|
272 352,0
|
626,9
|
28 791,5
|
853 017,9
|
Май
|
138 842,1
|
574,9
|
24 470,9
|
1 216 578,9
|
212 994,0
|
862,5
|
23 323,6
|
942 201,3
|
Июнь
|
122 047,1
|
544,1
|
12 156,1
|
1 296 177,2
|
206 207,9
|
352,8
|
40 437,1
|
1 196 976,1
В отчете указаны продажа и покупка иностранной валюты только в наличной форме.
В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.
(Автор: Анвар Мамедов)