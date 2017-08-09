Президент принял участие в открытии новых дорог на территории бывшей «Советской»

2017-08-09 10:25 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 августа принял участие в открытии на территории бывшей «Советской» в Ясамальском районе города Баку круга перед Госкомитетом статистики, проспекта Наримана Нариманова и улицы Абдуллы Шаига.

Как сообщает АПА, на дорогах, проложенных в рамках проекта «Советской», установлен 251 дорожный знак различного назначения. На данной территории построены 17 пешеходных переходов.