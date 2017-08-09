В Ширване нашли необычного зверька – ВИДЕО

2017-08-09 10:18 | www.oxu.az | 4

Житель Ширвана Агасамед Ибрагимов нашел во дворе своего дома странное животное, не встречающееся в этих краях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА TV, Агасамед не знает, чем питается незваный гость, поэтому каждый день кормит его вареными яйцами.

Поиски в интернете показали, что экзотическое животное - перевязка или перегузна (лат. Vormela peregusna) — вид млекопитающих из семейства куньих (Mustelidae). Обитает в Восточной Европе, Передней и Центральной Азии. Они также встречаются на территории Азербайджана, но в Аране их никогда никто не видел.

По своему внешнему виду перевязка напоминает лесного и степного хорька, но является более малым видом, чем они, имея длину тела от 29 до 38 см и длину хвоста от 15 до 22 см. Вес взрослых животных составляет от 370 до 730 г. Перевязки распространены в Восточной Европе и в Азии. Их ареал тянется от Балканского полуострова и Передней Азии (за исключением Аравийского полуострова) через юг России и Центральную Азию до северо-запада Китая и Монголии. Перевязки населяют сухие территории, где нет деревьев, такие как степи, полупустыни и пустыни.

Э.А.

