Беларусь заинтересована в расширении дружественных отношений с Сингапуром – президент

2017-08-09 10:21 | www.trend.az | 6

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Сингапур Тони Тан Кен Яма и народ этой страны с Национальным днем. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем укреплении дружественных отношений и расширении всестороннего сотрудничества с Республикой Сингапур.